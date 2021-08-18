NI: в России уделяют больше времени развитию разных видов вооружения, чем в США

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18 августа 2021, 10:59

военные, фото: pixels.com

Журналист американского издания Чарли Гао заявил, что Россия уделяет больше внимания вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия, нежели страны НАТО.

Автор считает, что Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. По его словам, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, антидотов при химических отравлениях. Он добавил, что войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) проводят не только масштабные учения, но и тренировки, на которых выполняются задачи с использованием СИЗ. Также Москва активно закупает вооружение в этой сфере: тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», реактивные пехотные огнеметы «Шмель».

Журналист указал в своем материале, что НАТО реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. Чарли Гао подчеркнул, что в странах альянса катастрофически мало центров по работе с химическим оружием.

Кроме того, он уточнил, что США последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox в 2007 году. При этом Россия дважды, начиная с 2000 гг., проводила модернизацию этого вида вооружения, резюмировал автор.

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