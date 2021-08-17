Америка возвращается, но не туда, куда все подумали

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17 августа 2021, 18:18 Источник: Российская газета

Всё, чего США очень хотели избежать, прежде всего аналогий с Вьетнамом, сбылось в наихудшем варианте. Союзники Вашингтона ошалело пытаются понять, зачем их на протяжении двадцати лет заставляли тратить большие деньги и жертвовать жизнями граждан в войне, которая никому из них не была нужна, а теперь заканчивается сокрушительным фиаско. Хуже того, доверие к США как к стране, на которую партнеры могут положиться в тяжелую минуту, снова зашаталось. Ход событий показал, что в подобной ситуации американцы озабочены исключительно собой, последствия для других их не интересуют.



Лозунг Байдена "Америка возвращается", который он за время предвыборной кампании и президентства повторял многократно, на деле означает не выход обратно на глобальную арену, а "возвращается домой". И в этом смысле Байден - продолжатель линии Трампа.



В какую бы риторику ни паковались реальные действия, США переключаются на откровенно эгоистическую политику, направленную исключительно на решение собственных проблем. Двадцать лет назад убежденные неоконсерваторы и неолибералы в Вашингтоне действительно верили, что установление демократии по всему миру, навязывание универсальных правил соответствует интересам Америки. Отсюда и безумные планы строительства "современного демократического государства" в Афганистане. Сейчас мечты рассеялись, остается голый прагматизм, правила побоку.



Всем американским визави на мировой арене не надо забывать, что добиваться своих целей, теперь прежде всего внутренних, Соединенные Штаты будут любыми средствами. Потому что им это очень важно.





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