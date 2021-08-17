Генсек НАТО Столтенберг заявил, что основной задачей в Афганистане является безопасная эвакуация

В настоящее время первостепенной задачей на афганской территории является обеспечение безопасной эвакуации граждан стран-партнеров, а также афганцев, которые с ними сотрудничали. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе он также отметил, что представителям “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) необходимо способствовать этой задаче.
По словам Столтенберга, союзники по альянсу не предполагали, что политические институты и система безопасности в Афганистане перестанут существовать так быстро. Он назвал ситуацию в этой стране “сложной и непредсказуемой”.
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