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В Кабуле прошла первая демонстрация за равные права для мужчин и женщин страны

, 16:36 Источник: Khaama Press

В Кабуле прошла первая демонстрация за равные права для мужчин и женщин страны
Фото: globallookpress

В центре Кабула группа женщин вышла на демонстрацию. Они требуют равноправия - участия в управлении страной, возможность принимать наравне с мужчинами решения в экономике и политике Афганистана.

Как видно из ролика боевики «Талибан» (запрещено в РФ) их не трогают, но требуют соблюдения исламских правил – женщины, в том числе и иностранки, должны быть в хиждабах. Местные СМИ передают, что талибы объявили, что не станут противиться участию барышень в политике и не будут лишать их возможности получить образование. На телевидении сегодня уже транслировались передачи с участием женщин.

В самом Кабуле жизнь возвращается в нормальное русло. Движение на улицах стало оживленнее, возобновляется работа общественного транспорта, на улицах появляются личные автомобили. Все меньше видно боевиков с оружием в руках. В социальных сетях распространяются видеоролики с задержанием преступников, которые под видом членов «Талибана» (запрещено в РФ) грабят мирных жителей.

Между тем самая молодая в Афганистане женщина-политик Зарифа Гафари уже несколько дней не публиковала записей в соцсетях. 29-летняя девушка работала мэром города Майдан-Шар и создала неправительственную организацию по поддержке афганских женщин. Она отказалась покидать страну, несмотря на угрозу расправы со стороны Талибана.

«Я сижу и жду их прихода. Некому помочь мне и моей семье. Они придут за такими, как я, и убьют. Я не оставлю свою семью. Да и куда мне бежать?» - приводят ее слова СМИ.

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