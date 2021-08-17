Украинских военных, видео с которыми есть в сети, бросили в Афганистане
17 августа 2021, 15:19Источник:
Mash
Украинских военных бросили в Афганистане. В сети появилось видео, как боевики освобождают заключенных из тюрьмы. За кадром солдат говорит на украинском языке.
Кроме того, украинские СМИ сообщают, что на военной базе находятся 40 мужчин, среди них — граждане Грузии, Румынии, Болгарии и Украины. Родственницы одного из солдат подтвердили, что террористы забрали у них оружие и оставили на базе под надзором.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла эту информацию Она заявила, что миротворческий контингент покинул страну 8 июня, и бойцов ВСУ там нет. Кто же тогда на видео — она не уточнила.
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