Талибы заявили, что все рейсы в аэропорту Кабула приостанавливаются

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17 августа 2021, 13:56 Источник: РИА Новости

STR/Global Look Press

Представители “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) объявили о том, что в аэропорту афганской столицы приостанавливаются все рейсы. Данная информация поступила от телеканала Sky News Arabia.

Некоторое время назад Al-Jazeera отмечал, что близ аэропорта Кабула для разгона толпы прозвучали выстрелы. Телеканал сообщал, что рядом с этим объектом в столице Афганистана наблюдается давка.

Накануне, в аэропорту была очень сложная обстановка. Дело в том, что там осуществляли посадку и поднимались в небо вертолеты с сотрудниками дипмиссий. На месте было большое количество афганцев, которые намеревались покинуть страну. Они штурмовали воздушные суда и здание.

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