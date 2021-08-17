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Руководство «Талибана» запретило бойцам появляться в пустых зданиях посольств

, 13:15 Источник: РИА Новости

Руководство «Талибана» запретило бойцам появляться в пустых зданиях посольств
STR/Global Look Press

Руководство “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) поручило своим бойцам не занимать пустые здания посольств на афганской территории.

Талибов призвали уважать присутствие в Афганистане любого государства. Такое заявление сделал высокопоставленный член этого радикального движения. Некоторое время назад представители “Талибана” сообщили, что в Кабуле отсутствует какая-либо опасность для иностранных граждан и дипломатических представительств.

Напомним, что ранее талибы заявили о взятии под контроль президентского дворца. При этом афганский президент Гани отметил, что в целях “предотвращения бойни” выехал из страны.

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