Китайская разведка создала в Дубае опорный пункт

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17 августа 2021, 12:15

Китайские правоохранители проводят серьёзный комплекс работ по отлову и возвращению на родину коррупционеров, сбежавших за рубеж. В прошлом году таким способом удалось задержать более 1400 человек.



Очень тесные связи по выявлению китайских преступников налажены КНР с ОАЭ. Причём арабское государство создало для подозреваемых из Китая специальные засекреченные тюрьмы.



Китайские спецслужбы охотятся за рубежом не только за казнокрадами, но и за сепаратистами — уйгурами. Их подозревают в сотрудничестве с террористическими группировками. По заявлению доцента Академии Sinica на Тайване Юй Цзечэня, Китай использует для возвращения на родину граждан как официальные, так и неофициальные инструменты. В частности, Пекин добивается аннулирования визы, оказывает давление на семьи.



В отличие от ОАЭ, Канада критично относится к политике Китая по возвращению подозреваемых на родину. К подобной позиции присоединились ещё 40 государств, которые предложили ООН направить в северо-западные регионы КНР наблюдателей.



Многие страны обвиняют Пекин в нарушении прав национальных меньшинств. Особое внимание Канада и США просили уделить положению уйгуров в Синьцзяне, многие из которых содержатся в трудовых лагерях за инакомыслие.





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