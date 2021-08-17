Аргументы Недели В мире 13+

Китайская разведка создала в Дубае опорный пункт

, 12:15

Китайская разведка создала в Дубае опорный пункт

Китайские правоохранители проводят серьёзный комплекс работ по отлову и возвращению на родину коррупционеров, сбежавших за рубеж. В прошлом году таким способом удалось задержать более 1400 человек.

Очень тесные связи по выявлению китайских преступников налажены КНР с ОАЭ. Причём арабское государство создало для подозреваемых из Китая специальные засекреченные тюрьмы.

Китайские спецслужбы охотятся за рубежом не только за казнокрадами, но и за сепаратистами — уйгурами. Их подозревают в сотрудничестве с террористическими группировками. По заявлению доцента Академии Sinica на Тайване Юй Цзечэня, Китай использует для возвращения на родину граждан как официальные, так и неофициальные инструменты. В частности, Пекин добивается аннулирования визы, оказывает давление на семьи.

В отличие от ОАЭ, Канада критично относится к политике Китая по возвращению подозреваемых на родину. К подобной позиции присоединились ещё 40 государств, которые предложили ООН направить в северо-западные регионы КНР наблюдателей.

Многие страны обвиняют Пекин в нарушении прав национальных меньшинств. Особое внимание Канада и США просили уделить положению уйгуров в Синьцзяне, многие из которых содержатся в трудовых лагерях за инакомыслие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США

Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США

Российский писатель и политик Захар Прилепин предрек украинским властям участь беженцев из Афганистана, покинувших его вслед за уходом из страны США. Соответствующий пост Прилепин разместил в своем Telegram.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью