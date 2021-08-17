Представитель политического офиса «Талибана» Наим заявил, что американцы должны были выводить войска строго организованно

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17 августа 2021, 12:24

pixabay.com

Официальный представитель политического офиса “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммад Наим высказался о ситуации с выводом американских войск из Афганистана. Так, в эфире RT Arabic он подчеркнул, что хозяин Белого дома заявил о замешательстве в связи с произошедшим на афганской территории.

Наим отметил, что Соединенные Штаты должны были выводить свои войска из страны по определенному согласованному графику. По его словам, талибы говорили об этом американцам после подписания соглашения на всех встречах без исключения. Об этом шла речь, даже когда США приняли решение отложить вывод войск на несколько месяцев.

Наим сказал, что не в курсе, почему наблюдается напряженность, хаос и растерянность, что привело к событиям в аэропорту в Кабуле, пишет RT. Он добавил, что не знает, почему происходят “сцены, вызывающие боль у всех афганцев, этот страх у людей, пытающихся покинуть свою страну”.

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