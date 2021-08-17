Украине может не хватить газа для отопительного сезона

Аргументы Недели → В мире 13+

17 августа 2021, 11:08

Украинские газовые хранилища заполнены топливом в запланированных руководством страны объёмах. Однако эксперты считают, что этого может не хватить на весь отопительный сезон.



Закупить «голубое топливо» в Европе не получается из-за очень высоких цен. Всё это скажется, в конечном счёте, на потребителях. На август в хранилища «Незалежной» закачано более 17 миллиардов кубометров газа. В прошлом году запасы составляли 28, 5 миллиарда кубометров. Из-за длительных морозов отопительный сезон продлился на несколько недель дольше.



Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич обратил внимание, что 4,6 миллиарда кубометров «голубого топлива» являются техническим объёмом, позволяющим проводить закачку и отбор. Его нельзя использовать ни при каких условиях. Соответственно, на отопительный сезон Украине остаётся 12,8 миллиарда кубометров газа. Ещё порядка 3,8 миллиарда кубометров принадлежат европейским компаниям, которые могут продать его в другое государство. Реальный запас газа в стране намного ниже, чем указано правительством. Очевидно «Нафтогаз», чтобы насолить России, будет вынужден покупать топливо по крайне высокой цене у европейских компаний в зимний период. Это может привести к недовольству населения, которое и без того с трудом оплачивает коммунальные платежи.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости