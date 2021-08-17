Генерал Балуевский связал успехи талибов с деморализацией афганской армии

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17 августа 2021, 10:14 Источник: РИА Новости

Xinhua/Global Look Press

Боевики движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) осуществили стремительное наступление, поскольку афганская армия была деморализована. Такое заявление сделал генерал армии Юрий Балуевский, начальник Генштаба ВС РФ в период с 2004 по 2008 годы.

Он подчеркнул, что у правительственных сил Афганистана отсутствовала мотивация, они не могли защитить страну. По словам Балуевского, на афганской территории можно было наблюдать массовую сдачу оружия подразделениями ВС страны.

“Народ инфантилен, народ скорее думает, что при талибах будет хоть какая-то стабильность”,- добавил генерал.

Напомним, что талибы заявили о взятии под контроль президентского дворца. Афганский президент Ашраф Гани отметил, что в целях “предотвращения бойни” выехал из страны.

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