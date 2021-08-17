Генерал Балуевский связал успехи талибов с деморализацией афганской армии

Боевики движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) осуществили стремительное наступление, поскольку афганская армия была деморализована. Такое заявление сделал генерал армии Юрий Балуевский, начальник Генштаба ВС РФ в период с 2004 по 2008 годы.
Он подчеркнул, что у правительственных сил Афганистана отсутствовала мотивация, они не могли защитить страну. По словам Балуевского, на афганской территории можно было наблюдать массовую сдачу оружия подразделениями ВС страны.
“Народ инфантилен, народ скорее думает, что при талибах будет хоть какая-то стабильность”,- добавил генерал.
Напомним, что талибы заявили о взятии под контроль президентского дворца. Афганский президент Ашраф Гани отметил, что в целях “предотвращения бойни” выехал из страны.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.