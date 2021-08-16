Пентагон направляет в аэропорт Кабула дополнительно тысячу военнослужащих

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16 августа 2021, 20:24

STR, globallookpress.com

США направляют в Афганистан в аэропорт Кабула дополнительно тысячу военнослужащих. В Пентагоне сообщили об увеличении контингента американских военных в Афганистане до семи тысяч человек.

Сейчас через аэропорт афганской столицы идет эвакуация иностранцев и граждан Афганистана, которые пытаются покинуть страну.

В российской дипмиссии в Кабуле, который 15 августа был захвачен, находится более 100 россиян. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что это только персонал. Дипломат в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что российские граждане в Афганистане – они граждане афганского происхождения. Они живут в своих домах, у них семьи.

По словам Жирнова, в июне прекратилось авиасообщение с Афганистаном, в данный момент более 50 россиян хотят вернуться в Россию и обратились за помощью в российскую дипмиссию.

Он не исключил, что людей может собраться в два раза больше. Дипмиссия думает, как решить этот вопрос, как это сделать, поскольку сейчас неразбериха в аэропорту Кабула.

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