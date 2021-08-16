Как проходят подпольные бои волкодавов

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2021, 18:35 Источник: colta.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бои волкодавов уже давно проводили в Средней Азии, но до России этот спорт дошел только в конце 80-х годов прошлого века. Раньше таким образом пастухи учили своих собак защищать стада от волков. Теперь в современных городских реалиях бои волкодавов превратились в кровавый спорт.



Подпольные бойцовские турниры проходят ежегодно и отличаются своими жесткими правилами. Они начинаются в начале осени, когда собаки набирают вес, а шкура их быстрее заживает от ран и порезов.



Перед боем собак протирают выжатым в молоке полотенцем. По правилам турнира, необходимо убедиться, что в их шерсти не спрятано битое стекло и что они не измазаны каким-нибудь раствором. Волкодавы дерутся в ринге до тех пор, пока один из них способен держаться на ногах. Им запрещено кричать и лаять, показывать оскал и биться со своим противником пассивно.



Одним из самых важных людей на ринге является видеооператор: он записывает каждое состязание на турнире. Опытный волкодавщик по видео может определить породные качества собаки — ее выносливость, скорость и характер. Бои редко загружаются в сеть, и если это происходит, то вскоре они удаляются.



Раз в год или два проводится основной турнир — чемпионат мира. Место проведения держится в тайне и разглашается лишь в специальном чате. На этих соревнованиях выявляются сильнейшие волкодавы в своем весе. За потомство от таких волкодавов бизнесмены за границей готовы отдать десятки тысяч долларов.





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