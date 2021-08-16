США: Уходим, уходим, уходим, наступят времена почище

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16 августа 2021, 17:22

В начале июля президент США Джо Байден, объявляя о выводе войск из Афганистана к 31 августа, заявил, что ни при каких обстоятельствах не повторится ситуация в Сайгоне и что вероятность того, что Талибан* захватит всю страну, крайне минимальна.



Всего через месяц талибы захватили власть в стране. Посольство США в Кабуле экстренно и полностью эвакуируется. Это провал американской политики, позор для президента США и трагедия для американских солдат, которые за 20 лет в Афганистане потеряли 2300 своих боевых товарищей и 20 000 было ранено. Ради чего отданы все эти годы, деньги, жизни? Сравнивая с СССР, аналитики говорят, что после вывода советских войск официальное правительство Афганистана продержалось 3 года. А тут президент Ашраф Гани поспешно бежал с набитыми деньгами машинами и вертолётом. Денег было столько, что не все уместились в геликоптере и часть пришлось просто бросить на взлётном поле. Сколько это в пересчёте на годовой бюджет Афганистана, пока не объявлялось. По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, Ашраф Гани «избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно».



Не оправдывает нового хозяина Белого дома то, что план вывода американских военных готовился ещё администрацией Трампа. Слишком много бардака было во время эвакуации. Глобально советники Байдена обосновывают уход США из Афганистана одобрением граждан США и избежанием гибели американских граждан. Словом, иначе было нельзя. Вслед за союзниками из Кабула потянулись к границам сотни тысяч афганцев.



* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ





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