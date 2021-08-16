В Польше ограничили права уцелевших в Холокосте

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16 августа 2021, 17:21 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в законодательство о реституции имущества евреев, пострадавших во время Второй мировой войны. В ответ на это глава МИД Израиля Яир Лапид отозвал из Варшавы временного поверенного, а главе дипломатической миссии Польши в Израиле посоветовал «не спешить возвращаться на работу из отпуска».



Интересно, что при голосовании в Сейме в конце июня не нашлось ни одного противника принимаемого документа. Поправки к закону прошли через Сенат и теперь подписаны польским президентом.



В Израиле закон о реституции трактовали как «антисемитский и аморальный документ». Он лишает права уцелевших в Холокосте и их потомков на возвращение отнятого имущества или его компенсацию. Нельзя будет оспорить право собственности на имущество, будет прекращена реприватизация, а ожидающие рассмотрения многие годы дела выживших в Холокосте и их наследников суды могут попросту закрыть. В МИДе Польши пояснили, что в основе поправок лежит «необходимость обеспечения доверия граждан к государству и реализации принципа определенности закона. Возможность оспаривания решений государственных органов не может быть неограниченной по времени».



Известно, что остановить работу над законом о реприватизации Польшу ранее призывал Госдепартамент США. Дипломаты Израиля, США, Великобритании, Канады и Австралии написали совместное письмо, в котором хотели вынудить Министерство юстиции заблокировать поправки к закону.



Анджей Дуда ссылается на то, что подписанный им закон выполняет принятое в мае 2015 года постановление Конституционного суда.



«Связывание этого закона с гибелью людей вызывает мой решительный протест. Польское государство является хранителем памяти о жертвах немецких преступлений – евреях и не позволит инструментализировать их гибель в текущих политических целях», – заявил президент Польши.

«Глубокую обеспокоенность» законом о реституции выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.





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