В Минобороны Узбекистана объяснили, почему система ПРО страны сбила самолёт ВВС Афганистана

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана 15 августа вечером сбила система противовоздушной обороны (ПРО) Узбекистана. Минобороны Узбекистана подтвердило эту информацию. В ведомстве объяснили, что афганский военный самолет был сбит системой ПРО Узбекистана при попытке нарушить границу.
Самолет был сбит в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном. Два афганских военнослужащих были госпитализированы. Афганские летчики находятся в реанимации в больнице в Термезе. Их состояние оценивают как тяжелое, - передаёт РИА Новости.
15 августа боевики радикального движения "Талибан", запрещенного в России, вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем территорию Афганистана.
Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В Афганистане началась паника. Люди, пытаяся выехать из Кабула, цеплялись за шасси взлетающих самолетов.
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