В ЕС опасаются нового миграционного кризиса из-за смены власти в Афганистане

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16 августа 2021, 16:09

Обострение ситуации в Афганистане привело к увеличению количества беженцев в Европе. В ЕС заявили о готовности к решению очередного миграционного кризиса.



В ЕС пока не спешат высылать мигрантов из Афганистана, так как страна не внесена в список безопасных государств. Депортация нелегалов пока остановлена. Помимо этого в Европе заявили о готовности предоставления работы всем членам дипломатически миссий, покинувших территорию Афганистана. На начало текущего года в странах ЕС проживало более 400 тысяч афганцев. Половина из них находятся в Германии. Большинство приезжих просят убежища.



Помимо опасений наплыва мигрантов из Афганистана накаляется обстановка на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается впускать обратно мигрантов, которые покинули его страну, но не смогли переехать в соседние республики. Они оказались зажатыми на пограничных пунктах.



Ряд европейских политиков призывают Брюссель к ограничению въезда на континент, предоставляя помощь нуждающимся на местах. Европейские регионы перегружены мигрантами, поэтому ЕС намерен начать переговоры о переселении мигрантов в другие страны, в том числе и Россию.





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