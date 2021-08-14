В Австралии женщины отказывают мужчинам с подругами

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2021, 14:10 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Австралийские психологи из университета Монаша доказали, что наличие у мужчины подруг, не связанных любовными желаниями, отталкивает от него женщин, которые хотели бы с ним не просто дружить.



Эксперты демонстрировали женщинам фото разных мужчин. И те, у кого, как заявлялось, было большое число друзей женского пола, оказались на 40% менее привлекательными, чем мужчины, дружащие преимущественно со «своими». Как пояснили респондентки, присутствие в жизни их потенциальной второй половины большого числа подруг означает, что у него «много вариантов» на выбор и такие персонажи не могут рассматриваться как «труднодоступные» партнеры для серьезных отношений.



Мужчины оказались менее придирчивыми: наличие друзей-мужчин у девушек также снизило их привлекательность в глазах респондентов сильного пола, но всего лишь на 10%.





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