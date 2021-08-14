Как отказаться от 40 миллионов долларов и петь песни про социализм

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2021, 13:31 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В мире зачастую происходят весьма любопытные и шокирующие события. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.



Идеологически выверенные песни Китая



Власти Китая распорядились создать для караоке черный список песен с «незаконным» содержанием. Под таким контентом они подразумевают песни, содержание которых ставит под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность КНР или нарушает религиозную политику страны через пропаганду культов и суеверий, а также поощряет азартные игры и наркотики.



Известно, что в Китае насчитывается порядка 50 тыс. караоке-клубов с музыкальной «библиотекой» из более чем 100 тыс. песен. Выбор идеологически правильных музыкальных композиций ляжет на плечи провайдеров контента для караоке-клубов.



Как не стать миллионером



После триумфальной победы 14-летней китаянки Цуань Хунчань на Олимпиаде в Токио, ставшей чемпионкой по прыжкам в воду, многие узнали о затруднительном положении ее семьи. Ее мама пострадала в ДТП, а папа оказался скромным тружеником, всю жизнь растившим апельсины.



Китайцы стали присылать Цуань щедрые подарки: деньги, угощения и даже предложение купить семье квартиру за $30 тыс. Но отец олимпийской чемпионки отказался от всех подношений, хотя оказалось, что китаянке на тот момент уже предложили недвижимости и других подарков на сумму свыше $41,5 млн.



Единственным принятым презентом оказалась огромная партия «латяо» — любимого спортсменкой лакомства из муки с острой приправой. Но и это незамедлительно передали в комитет деревни Майхэ, чтобы блюдом могли угоститься все деревенские дети.









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