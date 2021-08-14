В грузинском селе более 500 овец убило ударом молнии

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14 августа 2021, 10:15

Фото: pixabay

Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе. Видео инцидента, который произошёл в окрестностях горы Абули, распространилось в сети.

Часть погибшего скота принадлежала местному фермеру, других пригнали на выпас из соседнего региона Кахети. Принято решение, тела животных сжечь на месте, так как спустить с гор такое количество туш невозможно. Хозяева животных обратились за помощью к властям, но в администрации сообщили, что для получения компенсации нужно предоставить заключение специалистов о причине гибели целого стада: «Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели».

В Грузии цена одной овцы — в среднем 110 долларов, а значит приблизительный ущерб от гибели животных больше 60 тыс. долларов. Сам пастух во время удара молнии потерял сознание, но пострадал несерьёзно.

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