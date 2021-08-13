В Аргентине из-за снимков президента Фернандеса с гостями, сделанных на дне рождения его супруги, разразился скандал

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13 августа 2021, 23:11 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Аргентине после публикации снимков празднования дня рождения супруги президента этой страны разразился скандал в местных политических кругах. Фотографии разместили сразу несколько изданий.

Судя по снимкам, гостями мероприятия стали как минимум 12 человек. Присутствующие игнорируют правила социального дистанцирования, на их лицах отсутствуют маски.

Телеканал TN сообщил, что фото датированы июлем минувшего года, их сделали в резиденции аргентинского президента. В то время в стране жители должны были соблюдать жесткий карантин.

По информации источника в судебных кругах, федеральный прокурор потребовал перечень посещавших резиденцию лиц. Глава государства Альберто Фернандес ситуацию не комментировал.

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