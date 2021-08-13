Генсек ООН Гуттереш заявил о выходе из-под контроля ситуации в Афганистане и призвал талибов отказаться от силового захвата власти

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13 августа 2021, 22:44 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Ситуация на афганской территории становится неконтролируемой. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гуттереш, охарактеризовав нынешнюю обстановку в этой стране как “невероятную трагедию для многострадального народа”.

По его словам, лишь в течение последнего месяца в Афганистане погибли более 1000 человек в ходе нападений на гражданское население. Кроме того, как минимум 241 000 человек лишились крыши над головой.

Гуттереш обратился к представителям “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) с призывом прекратить атаки на афганской территории. Он отметил, что в случае захвата власти силой в стране будет наблюдаться гражданская война или Афганистан будет полностью изолирован. Генсек ООН обвинил талибов в суровых ограничениях прав человека в подконтрольных им районах.

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