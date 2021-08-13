Представитель Пентагона Кирби заявил об уже начавшейся переброске дополнительных войск США в Кабул

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2021, 22:26 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Соединенные Штаты приступили к переброске на афганскую территорию своих дополнительных сил. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что ее завершение, судя по всему, придется на конец недели. Отмечается, что в аэропорту Кабула временно будут находиться 3000 американских военнослужащих. Речь идет о трех батальонах. Они будут помогать вывозить из Афганистана гражданский персонал США, включая дипломатов.

Кирби сообщил, что объявленное накануне перемещение войск США наблюдается прямо сейчас. По его словам, в Кабул уже прибыла часть одного из батальонов морской пехоты, прочие силы появятся там в течение ближайших двух дней. “Я предполагаю, что к концу выходных основная часть этих трех тысяч, о которых мы говорили вчера, будут на месте”,- заключил официальный представитель Пентагона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости