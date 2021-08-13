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В Испании выявили очередной очаг коронавируса на ферме по разведению норок

, 20:39 Источник: РИА Новости

В Испании выявили очередной очаг коронавируса на ферме по разведению норок
pixabay.com

На испанской территории зафиксировали очередной очаг коронавирусной инфекции на ферме с норками. Речь идет об объекте по разведению диких американских норок в муниципалитете Абегондо.

По данным совета по окружающей среде, там насчитывается порядка 8700 животных. COVID-19 подтвердили у трех норок. Носителей коронавируса на ферме среди животных обнаружили в рамках специальной программы министерства сельского хозяйства.

Сообщается, что после этого ферма перестала работать. Отныне состояние норок будут контролировать ветеринары. С начала эпидемии это 11-й очаг в автономном сообществе Галисия. Всего там открыто 25 ферм с 71500 норками.

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