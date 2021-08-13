Агентство DPA сообщило, что канцлер ФРГ Меркель после ухода в отставку будет получать пенсию около 15000 евро в месяц

Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель будут выплачивать пенсию порядка 15000 евро в месяц после ухода с должности. Данная информация поступила от агентства DPA, которое в своем материале ссылается на Союз налогоплательщиков.
Подчеркивается, что принимается во внимание регулярное избрание Меркель членом бундестага с 1990 года, работа в правительстве Гельмута Коля, занимаемая порядка 16 лет позиция канцлера. Пока что она не говорила, чем будет заниматься в будущем.
По данным DPA, Меркель должны будут выплачивать пенсию в размере от 65% депутатской зарплаты. Речь идет примерно о 10000 евро на сегодняшний день. Кроме того, она вправе рассчитывать на свое бюро, в котором могут трудиться секретарь, водитель и два референта.
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