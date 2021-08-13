США могут вернуть войска в Афганистан

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13 августа 2021, 15:15 Источник: Новая газета

Фото: Global Look Press/Capt. Robyn Haake

В Афганистане талибы продолжают захватывать центры провинций. О развитии ситуации рассказал Василий Кравцов, кандидат политических наук, в 2016–2018 гг. — первый секретарь посольства России в Кабуле, в 2019 г. — старший политический советник миссии ООН в Афганистане.



Талибами захвачен стратегически важный город Газни, теперь магистраль Кабул — Кандагар перерезана. Также они объявили о взятии Кандагара. Помимо этого, в последние дни захвачены порядка десятка центров афганских провинций. Интересно, что вывод войск коалиции во главе с США еще не закончен.



Талибы следуют политической логике: они отсекли север страны от столицы, парализовав «Северный альянс». На севере Афганистана действуют «караваны убейда» (рабов божьих) — объединенные силы талибов и международных террористических организаций. Лидеры «Северного альянса» пару десятков лет доказывали американцам, что они главные борцы с талибами, получили за это время огромные деньги, но на деле все проиграли.



В настоящее время талибы разыгрывают противоречия между лидерами и населением соседних провинций Парван и Панджшер, что обернется для Афганистана большой бедой. В свое время Панджшер был выделен из Парвана в отдельную провинцию. Его убитый лидер Ахмад Шах Масуд был ведущим полевым командиром Исламского общества Афганистана — одной из семи суннитских вооруженных группировок моджахедов.



Все деньги, оружие и награды от коалиции во главе с США получили лидеры Панджшера. А с парванцами не поделились. И за эти годы между таджиками двух провинций нарастали противоречия и шли постоянные склоки, в том числе и политического характера.



К примеру, если парванцы следовали Хамиду Карзаю или Ашрафу Гани, то панджшерцы, наоборот, в пику парванцам — другому лидеру, Абдулле Абдулле. Этими трениями не могло не воспользоваться движение талибов, которое изыскивает традиционные разногласия между племенами и общинами и активно задействует подобные противоречия в своих интересах.



Теперь парванцы склоняются к поддержке талибов и тем самым намерены досадить соседям, в том числе блокадой Панджшера с западного направления. С юго-востока, со стороны уезда Давлатшах провинции Лагман талибы уже блокировали Панджшер. В результате планируется покорить последний оплот «Северного альянса».

Административный центр Парвана — город Чарикар. От него на юг идет прямая дорога на Кабул. На этом направлении, в связи с сотрудничеством лидеров провинции с талибами, в ближайшее время может сложиться критическая ситуация для афганской столицы и для устойчивости всего афганского политического режима.



На западе Афганистана во всех захватах тоже просматривается политическая логика. Семьдесят пять лет между Ираном и Афганистаном идет борьба за распределение вод, выходящих из Афганистана на территорию Ирана рек. В 1977 году президент Афганистана М. Дауд и шах Ирана М. Пехлеви подписали соглашение о регулировании распределения этих вод. Но вскоре грянули исламская революция в Иране, апрельская революция в Афганистане, и соглашение не соблюдалось.



Иранские спецслужбы приложили немало усилий к тому, что происходит в эти дни на западе Афганистана. И в основе лежит в том числе и водный вопрос. Месяц назад в Тегеране побывала делегация талибов и были достигнуты необходимые договоренности.



Если рассмотреть важнейшие объекты, располагающиеся на недавно захваченных территориях, то это в первую очередь дороги. Блокирована дорога от Мазари-Шарифа на Пули-Хумри и далее на Кабул.



Магистрали от Мазари-Шарифа на запад, в сторону Шибергана, и на восток, в сторону Кундуза, тоже перекрыты талибами. Власти не в состоянии уже снабжать остатки своих сил в Бадахшане, в долине реки Фархар. Единственной дорогой для снабжения на северо-востоке оставалась трасса Пули-Хумри — Кундуз. Но на стыке границ провинций Тахар и Баглан давно утвердилась группировка ИГИЛ (организация признана в России террористической), да и лидеры Баглана были недовольны действиями правительства. Так что дорога эта, имеющая огромное значение для продовольственного снабжения и безопасности региона, после падения Пули-Хумри тоже перекрыта.



Самые тяжелые последствия вызовет захват вооруженной оппозицией аэропортов Кундуза — вчера сдались остатки правительственных войск в аэропорту — и Файзабада.



Все вооруженные операции в Афганистане в последние месяцы идут с прямым участием иностранных террористических группировок, но после захвата власти в регионе его отдают под управление талибских губернаторов и полевых командиров. При этом все же есть исключения: пять приграничных уездов Бадахшана вдоль реки Пяндж после захвата были отданы под управление группировки «Джамаате-Ансарулла» (организация признана в России террористической). Ее называют таджикским филиалом «Аль-Каиды» во главе с Махди Арсланом. Его настоящая фамилия Шарипов, происходит он с востока Таджикистана.



В переговорных процессах о судьбе Афганистана участвуют НАТО, Евросоюз, Япония. В переговорах стремятся участвовать и Турция, и Россия, и Китай. Мы наблюдаем фиаско мировой дипломатии, и об этом следует сказать открыто. Именно благодаря беззубости участников так называемого «переговорного процесса» сложилась нынешняя военно-политическая картина в Афганистане, это было предрешено.



Появились признаки пересмотра позиции в важнейших ведомствах США, и возобновляется внутренняя дискуссия о возвращении войск в Афганистан. Стоит отметить, что Йенс Столтенберг и ответственные чины НАТО возражали против скоропалительного вывода войск. Против была и Великобритания.



Вывод армии состоялся без предварительного уведомления афганских союзников: были брошены базы с военной техникой, склады вооружений, все это досталось талибам. По некоторой информации, в штаб-квартире НАТО сейчас идет обсуждение вопроса о возвращении в Афганистан хотя бы в части поддержки штурмовой авиацией. Вполне возможно, что в скором времени мы станем этому свидетелями.





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