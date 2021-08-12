Билл Гейтс заявил о намерении выделить на борьбу с изменением климата 1,5 млрд долларов

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12 августа 2021, 20:38 Источник: РИА Новости

Билл Гейтс, фото: Sandrine Thesillat via www.imago/Global Look Press

Американский миллиардер Билл Гейтс в беседе с газетой Wall Street Journal сообщил, что принадлежащий ему фонд Breakthrough Energy выделит на совместные проекты с американским руководством сумму в размере 1,5 млрд долларов. Это произойдет, если конгресс примет программу, которая нацелена на развитие снижающих выбросы углерода технологий.

Имеется в виду план развития инфраструктуры Соединенных Штатов на 1,2 трлн долларов, который на текущей неделе одобрил местный сенат. По словам Гейтса, его фонд может израсходовать за три года денежные средства в целях замедления выбросов парниковых газов.

Миллиардер подчеркнул, что “решающее значение в вопросе всех этих климатических технологий имеет снижение затрат и возможность доведения масштаба до довольно гигантского уровня”. Он назвал “правильной политикой” содержимое указанного законопроекта.

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