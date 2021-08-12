При столкновениях в Афганистане за истекшие сутки погибли более 20 мирных жителей, 70 получили ранения

За истекшие сутки в ходе столкновений на афганской территории погибли более 20 мирных жителей. Среди них есть несовершеннолетние и женщины.
По данным местного телеканала Ariana News, который в своем материале ссылается на информацию правительства Афганистана, еще 70 человек получили в течение 24 часов травмы. В афганском МИД заявляют, что к гибели людей причастны боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация), но талибы сообщают, что они не имеют к этому отношения.
В центральной больнице отметили, что лишь в Кандагаре за ночь пострадали 47 человек, двое гражданских погибли. В Герате насчитывается порядка 20 раненых и трое погибших.
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