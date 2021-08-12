Госполиция Латвии отправила спецназ на границу с Белоруссией в связи с возросшим потоком нелегальных мигрантов

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12 августа 2021, 17:36 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Латвийская государственная полиция отправила на белорусский участок границы батальон специального назначения. Там ему предстоит содействовать пограничникам в вопросе борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Речь идет о 71 сотруднике батальона. Данная информация содержится в пресс-релизе полиции Латвии. Отмечается, что спецназ, равно как и пограничники, будут охранять границу с Белоруссией.

Напомним, что десятого августа Рига приняла решение объявить ЧС на белорусском участке границы. Режим ввели до десятого ноября. Причиной такого решения назвали сложную ситуацию с нелегальными мигрантами.

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