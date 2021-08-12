Глава госпогранкомитета Белоруссии Лаппо заявил, что литовские коллеги из-за миграционного кризиса перестали выходить на связь

Пограничники Литвы не выходят на связь с коллегами из Белоруссии. Такое заявление сделал глава белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо.
В последнее время литовская сторона отмечает возросший поток нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. По этой причине Вильнюс объявил экстремальную ситуацию второго июля. Отмечается, что литовским пограничникам удалось задержать на белорусском участке границы с начала нынешнего года более 4000 нелегалов.
По словам Лаппо, совсем недавно пограничники Литвы и Белоруссии тесно взаимодействовали, однако в настоящее время контакты отсутствуют. “На контакт они не идут, а нам, может, и не надо. Хотели бы позвонить, позвонили. А бежать впереди телеги я не собираюсь”, - сказал он.
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