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Посла России Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за критики после публикации фото с британским коллегой

, 12:59

Посла России Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за критики после публикации фото с британским коллегой
флаг Ирана, фото: pixabay.com

Российского посла в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в министерство иностранных дел Ирана после публикации совместной фотографии с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом.

Дипломат изображены на фоне исторического здания посольства в Тегеране.

«В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием», - говорится в сообщении российского посольства.

Главной причиной вызова Джагаряна в МИД Ирана стала «неоднозначная реакция общественности» на опубликованную дипмиссией РФ фотографию. Снимок сделан на «исторической лестнице», где проходила Тегеранская конференция 1943 года. Глава министрества Мохаммад Джавад Зариф назвал изображение послов на фоне здания неприемлемым. 

В августе-сентябре 1941 года СССР и Великобритания ввели свои войска на территорию Ирана и взяли под контроль разные ее части. Причиной такого решения стали опасения Москвы и Лондона, вызванные укреплением связей между Тегераном и руководством нацистской Германии. 1 декабря 1943 года завершилась Тегеранская конференция при участии лидеров СССР, США и Великобритании. 

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