Сенаторы-республиканцы заблокировали утверждение кандидатов на должности в Госдеп из-за «Северного потока-2»
11 августа 2021, 21:39
Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте из-за «Северного потока-2».
Американские сенаторы выразили протест, который намерены продолжать до тех пор, пока администрация президента США Джозефа Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода, - сообщило издание The Hill.
Тед Круз и до этого критиковал Белый дом по поводу «Северного потока-2», полагая, что Байден со своей администрацией «капитулировал» перед Россией.
По его убеждению, после введения в строй газопровода Россия начнет получать миллиарды долларов и тратить их «для вредоносных усилий в Европе и во всем мире».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.