Сенаторы-республиканцы заблокировали утверждение кандидатов на должности в Госдеп из-за «Северного потока-2»

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11 августа 2021, 21:39

фото: pixabay.com

Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте из-за «Северного потока-2».

Американские сенаторы выразили протест, который намерены продолжать до тех пор, пока администрация президента США Джозефа Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода, - сообщило издание The Hill.

Тед Круз и до этого критиковал Белый дом по поводу «Северного потока-2», полагая, что Байден со своей администрацией «капитулировал» перед Россией.

По его убеждению, после введения в строй газопровода Россия начнет получать миллиарды долларов и тратить их «для вредоносных усилий в Европе и во всем мире».

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