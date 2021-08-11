Как США финансировали эксперименты по созданию коронавируса

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11 августа 2021, 21:33

Фото: pixabay.com

Американские биолаборатории приложат все усилия, чтобы четвертая волна COVID-19 оказалась сокрушительнее трех предыдущих.



Именно в США в 2002 году был впервые создан искусственный коронавирус. В том же году создан искусственный вирус полиомиелита, а уже в 2009 году открыта программа Predict по созданию базы зоонозных, то есть переходящих от животного человеку вирусов. Вспомним и многочисленные научные гранты, щедро отсыпаемые из казны США американским и европейским центрам микробиологии на исследования усиления «функций вирусов».



В ходе эксперимента, проведенного в 2015 году, группа учёных из США, Швейцарии и Китая обучила доселе не опасный для человека коронавирус летучей мыши преодолевать иммунную систему человеческого организма и вызывать тяжёлое течение болезни. Именно этим исследованием и был сделан главный шаг к грядущей пандемии.



Известен даже источник финансирования эксперимента – Эко Хелз Альянс Агентства по международному развитию США (USAID). Между тем в искусственном происхождении COVID-19 Соединенные Штаты продолжают обвинять Китай.



Подробности читайте на нашем сайте в материале «Эпидемиологи ожидают начала четвертой волны COVID-19»





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