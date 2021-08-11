Американцы оценили угрозу российско-китайских учений: «Мы в затруднительном положении и даже не подозреваем об этом»

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11 августа 2021, 19:11 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, пользователи сайта FoxNews оставили яркие комментарии под новостью о совместных учениях России и Китая.



«Они тренируются, а наши генералы размышляют над тем, какой корректный суффикс добавить к слову "солдат"… Мы в затруднительном положении и даже не подозреваем об этом», — написал один из комментаторов.



«Тем временем американские военные проводят тренинги по защите прав расовых меньшинств! У нас серьезные проблемы, ребята!» — написал другой пользователь сайта.

«Будущее США под угрозой, если Россия и Китай продолжат координировать действия. Весь этот импорт из Китая, а теперь еще и российский газ в Европе благодаря Байдену», — добавил пользователь под ником speaketruth.



Напомним, российско-китайские учения стартовали девятого августа на полигоне Цинтунся. Их задачей является укрепление двусторонних отношений и наращивание уровня военного сотрудничества.

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