ВОЗ планирует одобрить вакцину «Спутник V» к середине сентября

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11 августа 2021, 17:59 Источник: ТАСС

вакцина, фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/ globallookpress.com

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» могут одобрить к середине сентября.

Сейчас проводятся юридические процедуры.

«Мы начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», - пояснила она.

COVAX – это международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках этой программы страны с высоким уровнем доходов обязаны оплатить приобретение вакцин для менее благополучных государств.

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