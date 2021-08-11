ВОЗ планирует одобрить вакцину «Спутник V» к середине сентября

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» могут одобрить к середине сентября.
Сейчас проводятся юридические процедуры.
«Мы начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», - пояснила она.
COVAX – это международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках этой программы страны с высоким уровнем доходов обязаны оплатить приобретение вакцин для менее благополучных государств.
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