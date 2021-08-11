Пресс-секретарь правительства Польши Мюллер заявил о намерении Варшавы усилить охрану границы с Белоруссией

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11 августа 2021, 13:32 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Варшаве приняли решение усилить охрану границы с Белоруссией. По словам Петра Мюллера, пресс-секретаря польского правительства, причиной тому является возросшее количество нелегальных мигрантов.

Пограничники Польши ранее сообщали, что в текущем году на границе с Белоруссией им удалось задержать 871 нелегала. За целый 2020 год таких людей насчитывалось всего 122.

Мюллер подчеркнул, что на белорусском участке границы Польша предпринимает действия, направленные на усиление границы. Кроме того, он отметил, что не знает, намерены ли польские власти возвести вдоль границы с Белоруссией забор.

“Там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось”, - сказал пресс-секретарь правительства Польши.

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