В Китае власти наказали 47 должностных лиц за неспособность обуздать вспышку коронавируса

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11 августа 2021, 13:06

Chen Sihan/Global Look Press

Китайское руководство наказало более 40 должностных лиц своей страны, поскольку они не способны взять под контроль вспышку варианта коронавирусной инфекции “дельта”. По данным CNN, в настоящее время в Китае наблюдается наиболее серьезное с начала минувшего года распространение этого заболевания, с чем пытаются бороться специалисты.

Текущая вспышка распространилась на большое количество китайских провинций. В течение всего трех недель она вызвала свыше тысячи симптоматических фактов инфицирования. Впервые ее зафиксировали в Нанкине.

В связи с этим власти КНР задействовали ряд мер, включая масштабный карантин и массовое тестирование. Отмечается, что некоторым должностным лицам страны не удалось претворить в жизнь данные шаги тщательно и быстро, поэтому в отношении них были применены дисциплинарные взыскания, пишет RT.

Государственные СМИ Китая отмечают, что по стране за халатность пришлось наказать как минимум 47 таких лиц. Речь идет в том числе о главах аэропортов, медицинских учреждений, органов власти на местах и комиссий по здравоохранению.

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