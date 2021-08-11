В США начинают строить социализм, но это может закончиться дефолтом

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11 августа 2021, 11:38 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Проект, который готовит демократическое большинство верхней палаты Конгресса США, предполагает вливаний в социальную сферу на $3,5 трлн. Такого размаха затрат американцы не видели с 1960-х годов. Сенаторы-демократы хотят гарантировать гражданам четыре дополнительных года бесплатного образования, дать пенсионерам возможность получения стоматологической и офтальмологической помощи за счет государства, а также ввести декретные отпуска и больничные.



Большинство американских семей, еще с весны этого года получают ежемесячно около $300 на ребенка. Демократы предлагают продление этих выплат и принятых нововведений вроде субсидий на медицинские страховки.



Планируется расширение страховки Medicare, которой пользуется подавляющее большинство американцев старше 65 лет или более молодые люди с ограниченными возможностями. Также в планах расширить систему бесплатного образования, включив туда два года детского сада и два года общественного колледжа. Возможно также учреждение полноценной системы оплачиваемых декретных отпусков и оплачиваемых же больничных. Предлагаются меры, направленные на снижение стоимости лекарств.



Предлагаются даже изменения, призванные стимулировать рынок электромобилей. Рассматривается вопрос спонсирования исследований, изучающих влияние агропромышленности на изменение климата, а также способы снизить число лесных пожаров и вредных выбросов. В плане предусмотрены субсидии тем электрогенерирующим компаниям, которые откажутся от угля и газа в пользу энергии солнца, ветра или расщепленного атома.



Оплатят все это за счет повышения налогов - корпорации и зажиточные американцы. С тех, кто зарабатывает меньше $400 тыс. в год, денег взимать не будут.



Республиканцы отмечают, что столь масштабные государственные расходы приведут к увеличению госдолга США, а этот вопрос становится все более актуальным. Так, за время президентского правления Дональда Трампа он вырос на 40% и достиг почти $28 трлн. Это произошло в основном из-за снижения налогов и масштабных программ помощи экономике, пострадавшей от пандемии COVID-19.





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