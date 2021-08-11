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11 августа 2021, 11:38

Грузия вышла на первое место в мире по скорости распространения коронавируса. Такие данные приводит издание The New York Times. Georgia объявлена «красной» зоной у нескольких стран - США, Израиль, Нидерланды, Великобритания, Болгария, Бахрейн. Для граждан этих стран поездки в Грузию запрещены, а по возвращению необходим карантин.

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге, что распространение вируса в стране сегодня - это худший сценарий, который рассматривал Минздрав. Коечный фонд ограничен 8000 местами и свободных практически не осталось.

Уже сейчас ношение маски в Грузии с 10 августа вновь станет обязательным и на открытом пространстве, если в непосредственной близости собирается более пяти человек. Ужесточается контроль за точками общественного питания. Ресторан будет оштрафован на 10 тысяч лари – это 3 000 долларов за проведение свадеб, торжеств и других массовых мероприятия. В случае повторного нарушения, заведение будет закрыто.

Правительство рассматривает и другие варианты дальнейших действий и введение новых ограничительных мер. "Возможно, нам придется ещё ужесточить ограничения, потому что ситуация действительно достаточно тяжелая", - заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

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