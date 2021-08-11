Минобороны Азербайджана заявило о новых обстрелах со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что минувшей ночью армянские военные совершили обстрел азербайджанских позиций в направлении села Демирчидам Кельбеджерского района.
Пресс-служба ведомства сообщила, что потерь среди личного состава нет: "Среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск".
Напомним, Вторая Карабахская война началась осенью прошлого года. За 44 дня войны азербайджанские военные смогли вернуть большую часть оккупированных земель. На данный момент обе стороны жалуются на нарушение договора о временном прекращении огня, подписанного 10 ноября 2020 года.
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