Пушков прокомментировал назначение в США спецпосланника по «Северному потоку — 2» Хохштейна

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11 августа 2021, 09:54

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал назначение в США спецпосланника по газопроводу «Северный поток — 2» бывшего советника американского президента Джозефа Байдена Амоса Хохштейна.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, его непосредственной задачей будет имплементация мер по «снижению рисков», которые якобы несет трубопровод,- передает РИА Новости.

Политик Алексей Пушков полагает, что назначение нового спецпредставителя США по «Северному потоку — 2» означает, что США будут, вероятно, противиться вводу в действие газопровода, если они не смогли помешать его строительству.

Амос Хохштейн был одним из основных противников строительства газопровода из России в Германию.

По мнению сенатора, они могут обставить функционирование трубопровода таким рядом условий и требований, чтобы максимально ограничить его позитивный эффект для России. Пушков в своем Telegram-канале написал, что назначение спецпосланника стало сигналом для всех недовольных сооружением газопровода о том, что Белый дом не намерен пускать развитие ситуации на самотек и будет активно влиять на нее.

Пушков напомнил, что «в свое время США назначили спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв Минских соглашений со стороны Киева».

«Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам»,- сделал вывод политик.

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