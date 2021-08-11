Минобороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах своих позиций со стороны Армении на границе

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11 августа 2021, 09:27 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что позиции военнослужащих страны подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных сил на границе. Огонь велся в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

В ведомстве отметили, что обстрел зафиксировали сегодня, 11 августа, в 01:05 со стороны населенного пункта Зеркенд Басаркечерского района. Никто из числа азербайджанских военных не погиб и не был ранен. В Минобороны добавили, что войска Азербайджана контролируют оперативную обстановку.

Напомним, что на границе двух стран перестрелки стали вновь фиксировать 28 июля. Спустя некоторое время Баку и Ереван подтвердили договоренность о прекращении огня на границе.

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