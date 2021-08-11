Постпред при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о подготовке Украиной провокаций против Крыма

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11 августа 2021, 09:16 Источник: РИА Новости

Георгий Мурадов, фото: vk.com/glmuradov

Украинские власти готовят серьёзные провокации против Крыма с целью нагнетания напряженности в Черноморском регионе. О готовящихся Киевом провокациях против Российской Федерации предупредил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

Постпред президента Владимира Путина отметил, что провокации против России являются обязательной составной частью антироссийского проекта "Крымская платформа".

Мурадов считает, что в ходе международного саммита так называемой "платформы по деоккупации Крыма" будет разработан "целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе",- передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что организаторы саммита собираются использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг этого российского региона.

По словам Мурадова, платформа "Крымская платформа" создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы". "И мы должны быть к этому готовы",- подчеркнул постпред.

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