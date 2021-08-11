В Литве акция протеста против ограничений для людей, у которых нет прививки против коронавируса, переросла в беспорядки

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11 августа 2021, 08:14

Фото: lrt.lt

У здания парламента Литвы прошла акция протеста против ограничений для людей, у которых нет прививки против коронавируса. местные власти вынуждены были стянуть на главную площадь внутренние войска.

Участники акции подписали резолюцию и принесли ее в офис президента. В документе они призвали литовского лидера Гитанаса Науседу немедленно отменить обязательное тестирование на коронавирус, вакцинацию, паспорта возможностей и другие ограничения для непривитых и не переболевших COVID-19.

Митингующие также потребовали, чтобы глава государства объявил досрочные выборы в Сейм, а правительство ушло в отставку.

Вечером, как передало LRT.lv, митинг у Сейма перерос в беспорядки. Участники протеста бросали в полицейских камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие, в том числе среди полицейских.

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