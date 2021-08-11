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Украинский климатолог Краковская предрекла Земле ад в случае бездействия людей

, 07:16 Источник: РИА Новости

Украинский климатолог Краковская предрекла Земле ад в случае бездействия людей
pixabay.com

Через некоторое время жизнь на Земле может превратиться в ад. Такое заявление в интервью одному из украинских изданий сделала климатолог из Украины Светлана Краковская.

Она подчеркнула, что планета уже миновала “точку невозврата”. По ее словам, на украинской территории из года в год будет наблюдаться все больше дней, когда воздух будет прогреваться до более чем 35 градусов. Краковская отметила, что климат серьезно меняется, поэтому люди сталкиваются с различными стихийными бедствиями, в том числе землетрясениями, сильными ветрами, наводнениями, ливнями и засухами.

При этом она уточнила, что ад на нашей планете будет, если люди ничего не предпримут, добавив, что речь идет о жестком сценарии. Краковская все же выразила надежду на то, что такого не случится.

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