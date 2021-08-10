Меркель сообщила, что экспресс-тесты на COVID-19 в Германии станут платными для антипрививочников

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10 августа 2021, 20:06 Источник: ТАСС

В Германии экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 перестанут быть бесплатными c 11 октября. Во вторник об этом предупредила антипрививочников канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после совещания с властями федеральных земель.

По словам Меркель, не смогут бесплатно сдать тест на коронавирус те граждане, кто может сделать прививку, но не хочет. "Исключения будут для тех, кто не может вакцинироваться, к примеру, по состоянию здоровья", — цитирует немецкого канцлера ТАСС.

Известно, что в Германии в городах организованы тысячи пунктов, где можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус. Результат теста приходит на электронную почту в течение 15 минут. В ФРГ разрешено посещать музеи, кинотеатры и рестораны людям с отрицательным тестом, вакцинированным или переболевшим COVID-19.

На бесплатные тесты судсидии выделяет правительство. В 2021 году власти ФРГ потратили на это €3 млрд. Правительство решило, что, закупив для граждан необходимое количество вакцин, оно больше не обязано финансировать бесплатные тесты.

Антипрививочники укоряют власти в желании активизировать вакцинацию от ковида.

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