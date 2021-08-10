Свободная пресса: Тунис был для туристов раем, а стал адом

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10 августа 2021, 12:22 Источник: Свободная пресса

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В минувшем году Тунис посетили всего 294 российских туриста. В период с 2016 по 2019 годы в этой стране отдыхало стабильно свыше 600 000 путешественников из России. Такие цифры привел Ростуризм.

Власти Туниса намеревались развивать курорты своей страны, однако планам было не суждено сбыться, поскольку обрушился COVID-19, и пандемия, как сообщает “Свободная пресса”, подталкивает страну к гражданской войне.

С января в крупных городах Туниса наблюдаются массовые протесты, люди устраивают поджоги и погромы. В стране политическая ситуация серьезно ухудшилась за считанные месяцы. К августу Тунис был фактически разделен на два противоборствующих лагеря. Один из них возглавляет президент Кайс Сайед, которого избрали в позапрошлом году, другой - правительство во главе с премьер-министром Хашемом Машиши и парламентская оппозиция, партия “Ан-Нахда”. При этом поддержку Сайеду оказывают полиция и армия.

Кризис в Тунисе показал неспособность арабских консерваторов управлять страной в том числе в период пандемии коронавируса. За весь период там скончались как минимум 16000 носителей COVID-19. Это официальные данные, с которыми не согласна исламистская оппозиция, утверждающая, что речь идет о существенно более высоких цифрах. В Тунисе возлагали большие надежды на туризм, однако в скором времени эта отрасль вряд ли возродится. Издание пишет, что туристы, безусловно, не желают отправляться в страну, где существует угроза военного переворота в ближайшее время.

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