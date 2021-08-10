Мультимиллиардер глава SpaceX Илон Маск живет в маленьком доме площадью 35 кв. метров

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10 августа 2021, 10:28

Миллиардер, глава SpaceX Илон Маск уже несколько месяцев живет в маленьком доме площадью 35 кв. метров и говорит, что ему комфортно и вполне хватает места.

Это не стандартная постройка, здание является сборной конструкцией. Компания-производитель в ноябре прошлого года рассказала, что доставила жилой дом Casita «тайному покупателю». В сборном доме площадью 35 квадратных метров есть спальня, ванная комната, гостиная и кухня. Но все тайное становится явным и имя жильца уже не секрет.

Илон Макс сам написал, что арендует строение, которое находится в деревне Бока-Чика в американском штате Техас, у своей же компании: "Я живу в доме за 50 000 долларов в Бока-Чика, где находится наш космодром Starbase. Я арендую его у SpaceX. И это здорово. Единственный дом, которым я владею, - это дом для мероприятий в районе залива".

Мультимиллиардер отказался от других домов, продал недвижимость и в настоящее время живет только в Casita. Но главный плюс его нового жилица – оно находится недалеко от места работы. Маск неоднократно отмечал, что зачастую из-за количества задач оставался ночевать прямо на рабочем месте, а теперь у него практически все под боком.

Дешево и сердито, практически переносной дом – он легко собирается и разбирается – всегда с собой. Вот такая она жизнь американских мультимиллиардеров.

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