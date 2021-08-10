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В Польше начнут охотиться на нечисть и откроют курсы «настоящих ведьмаков»

, 09:38 Источник: Говорит Москва

В Польше начнут охотиться на нечисть и откроют курсы «настоящих ведьмаков»
Фото: постер сериала

В Польше на родине писателя-фантаста Анджея Сапковского ликуют все фанаты и любители саги о Геральте из Риивии. С осени в стране начнется охота за нечистью, и откроются курсы «настоящих ведьмаков».

Несколько старинных замков станут полигоном для нового развлечения. В течение трех дней каждому участнику выдадут специальный костюм и пусть и бутафорское, но все же средневековое оружие. Программа включает стрельбу из лука, изучение техники владения мечом, изготовление магических и целебных эликсиров, а также базовые навыки охоты на монстров.

Увлекательные квест уже собирает множество желающих, поскольку с выходом в прокат второго сезона сериала «Ведьмак» с участием Генри Кавилла, популярность саги только возрастает.

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