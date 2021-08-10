В ЛНР заявили о ранении мирной жительницы в ходе обстрела со стороны ВСУ

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10 августа 2021, 09:34 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Силовики Украины обстреляли подконтрольный ЛНР поселок Голубовское, в результате чего была ранена мирная жительница. Этой информацией поделились в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее поступала информация о том, что силовики обстреливали ЛНР три раза накануне, девятого августа. Огонь велся и по указанному поселку. Отмечается, что Голубовское подверглось обстрелу со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское.

В ходе обстрела женщина получила минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую и прочие травмы. Ее пришлось увезти в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

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